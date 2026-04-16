В Хабаровске осужден местный житель за покушение на сбыт наркотических средств

Москва16 апр Вести.За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере суд приговорил 36-летнего жителя Хабаровска к 7 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима, сообщается в Telegram-канале прокуратуры края.

Установлено, что в июле 2025 года осужденный собрал дикорастущую коноплю, изготовил из нее масло каннабиса, расфасовал его и планировал сбыть в Хабаровске. Но был задержан. Подсудимый вину не признал, пояснив, что не планировал продавать наркотики. Но судом было установлено обратное.

Так как подсудимый является отцом-одиночкой двоих малолетних детей, суд предоставил ему отсрочку отбывания наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.