Мужчина и женщина на Камчатке за сбыт синтетических наркотиков получили сроки

Наркоторговцы на Камчатке осуждены на длительные сроки лишения свободы Мужчина и женщина на Камчатке за сбыт синтетических наркотиков получили сроки

Москва15 июн Вести.Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего и 49-летней жителей Вилючинска, они виновны в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатского края.

Установлено, что в декабре 2025 года фигуранты хотели подзаработать и решили сбыть 0,32 грамма наркотика. Подсудимая, получив деньги, за "услуги", забрала наркотики в закладке, перевезла с сообщником к месту встречи с покупателем в Вилючинске. Оба задержаны.

Осужденной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, ее сообщнику - 5 лет в колонии строгого режима отмечается в сообщении

Приговор не вступил в законную силу.