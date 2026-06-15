Москва15 июнВести.Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего и 49-летней жителей Вилючинска, они виновны в незаконном сбыте наркотиков в значительном размере, сообщается в MAX-канале прокуратуры Камчатского края.
Установлено, что в декабре 2025 года фигуранты хотели подзаработать и решили сбыть 0,32 грамма наркотика. Подсудимая, получив деньги, за "услуги", забрала наркотики в закладке, перевезла с сообщником к месту встречи с покупателем в Вилючинске. Оба задержаны.
Осужденной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, ее сообщнику - 5 лет в колонии строгого режимаотмечается в сообщении
Приговор не вступил в законную силу.