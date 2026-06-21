Иностранцев осудили на 7,5 и 8,5 лет за наркопреступление в Астраханской области

В Астраханской области за наркопреступление осуждены два иностранца Иностранцев осудили на 7,5 и 8,5 лет за наркопреступление в Астраханской области

Москва21 июн Вести.В Астраханской области двоих иностранцев отправили в колонию за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Как сообщает Южная транспортная прокуратура, им назначено наказание в виде 7,5 и 8,5 лет лишения свободы.

Вынесен приговор в отношении двоих граждан иностранного государства. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ… Суд назначил виновным наказание в виде 7 лет 6 месяцев и 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима говорится в Telegram-канале ведомства

Согласно материалам уголовного дела, в мае 2025 года фигуранты договорились с неизвестным в интернете, чтобы приобрести более 40 граммов запрещенных препаратов для дальнейшего сбыта. Предполагалось, что сделка будет совершена через так называемые закладки. Довести задуманное до конца преступники не смогли, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции.