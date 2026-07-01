Москва1 июлВести.Семь лет колонии строгого режима получил житель поселка Айхал по делу о незаконном приобретении наркотиков и их пересылке, сообщила пресс-служба прокуратура Республики Саха (Якутия) в мессенджере МАХ.
… житель поселка Айхал … вместе со знакомым приобретя в городе Туле клефедрон и мефедрон в значительном (1,381 грамма) и крупном (5,592 грамма) размерах, отправил их по почте в поселок Айхал для личного употреблениянаписали в пресс-службе
При получении посылки мужчину задержали сотрудники полиции.
В отношении второго лица уголовное дело выделено в отдельное производство.