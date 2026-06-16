В Сочи курьера наркоторговцев приговорили к 7 годам колонии строгого режима

В Сочи вынесен приговор курьеру наркоторговцев В Сочи курьера наркоторговцев приговорили к 7 годам колонии строгого режима

Москва16 июн Вести.В Сочи суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. 64-летний приезжий признан виновным, сообщает прокуратура Краснодарского края в MAX.

В суде установлено, что мужчина с целью заработка, выполняя роль курьера, намеревался разместить тайниковые закладки с синтетическим наркотиком на территории г. Сочи… говорится в сообщении

Подсудимого задержали сотрудники правоохранительных органов. Он приговорен к 7 годам 7 месяцам колонии строгого режима.