Москва15 июнВести.В Сочи мужчина задержан после получения в пункте выдачи заказов посылки, в которой было полкило наркотического вещества. Об этом сообщает полиция города-курорта в MAX.
42-летний местный житель был задержан после получения посылки-— внутри обнаружили около 500 граммов прегабалинаговорится в сообщении
По предварительной информации, через интернет-магазин в даркнете сочинец заказал сильдействующее вещество. В дальнейшем он намеревался сбыть его на курорте.
Возбуждено уголовное дело, злоумышленника заключили под стражу, ему грозит до 8 лет лишения свободы.