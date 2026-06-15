Житель Сочи арестован за покушение на сбыт наркотиков

Сочинец задержан при получении посылки с наркотиками Житель Сочи арестован за покушение на сбыт наркотиков

Москва15 июн Вести.В Сочи мужчина задержан после получения в пункте выдачи заказов посылки, в которой было полкило наркотического вещества. Об этом сообщает полиция города-курорта в MAX.

42-летний местный житель был задержан после получения посылки-— внутри обнаружили около 500 граммов прегабалина говорится в сообщении

По предварительной информации, через интернет-магазин в даркнете сочинец заказал сильдействующее вещество. В дальнейшем он намеревался сбыть его на курорте.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленника заключили под стражу, ему грозит до 8 лет лишения свободы.