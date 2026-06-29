Москва29 июнВести.В Сочи был задержан и арестован на 15 суток отдыхающий мужчина. Ему вменили публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.
Арест был назначен 61-летнему жителю Ростовской области после публикации текста с атрибутикой приветствия запрещенной в России организации.
Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и значил ему административный арест на 15 сутокнаписано в канале ведомства в MAX
Мужчина разместил свое сообщение в одной из соцсетей.