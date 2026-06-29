Отдыхающего в Сочи мужчину арестовали на 15 суток за символику экстремистов

Мужчина получил 15 суток ареста на отдыхе в Сочи за экстремистское приветствие Отдыхающего в Сочи мужчину арестовали на 15 суток за символику экстремистов

Москва29 июн Вести.В Сочи был задержан и арестован на 15 суток отдыхающий мужчина. Ему вменили публичную демонстрацию экстремистской символики, сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.

Арест был назначен 61-летнему жителю Ростовской области после публикации текста с атрибутикой приветствия запрещенной в России организации.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и значил ему административный арест на 15 суток написано в канале ведомства в MAX

Мужчина разместил свое сообщение в одной из соцсетей.