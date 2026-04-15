Москва15 апрВести.Житель Томска задержан сотрудниками полиции по подозрению в совершении двух преступлений экстремистского характера. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
Установлено, что мужчина в открытом доступе в двух сообществах одной из социальных сетей разместил комментарии, содержащие признаки унижения достоинства определенных групп лиц по признакам национальной и социальной принадлежностиговорится в Telegram-канале ведомства
Экстремистская направленность его публикаций подтверждена выводами специалистов.
Примечательно, что 47-летний гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Заведены два уголовных дела по пункту "а" части 1 статьи 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды.