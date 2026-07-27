Житель Крыма осужден на 1,5 года за призывы к экстремизму

Житель Крыма осужден за призывы к экстремизму Житель Крыма осужден на 1,5 года за призывы к экстремизму

Москва27 июл Вести.В Крыму 35-летнего мужчину осудили на 1,5 года колонии за призывы в соцсетях к экстремизму. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В 2022 году мужчина в социальных сетях публиковал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по признаку национальности. Однако его преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Он также лишен на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.