Суд приговорил крымчанина к 4 годам за призывы к экстремизму и терроризму

Житель Джанкойского района получил 4 года за призывы разрушить Крымский мост Суд приговорил крымчанина к 4 годам за призывы к экстремизму и терроризму

Москва10 июл Вести.Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Джанкойского района Крыма. Он получил 4 года лишения свободы за призывы в интернете к экстремизму и терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Южный окружной военный суд… приговорил (подсудимого – прим. ред.) к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и запретом заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях… на один год шесть месяцев отмечается в сообщении

По данным ФСБ, мужчина 1976 года рождения публиковал в своем аккаунте в Telegram комментарии, в которых призывал к разрушению Крымского моста, убийству русских и политиков.

Ему было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием интернета, и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.