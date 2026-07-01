В Крыму мужчину признали виновным в призывах к ракетным ударам по России

Суд в Крыму приговорил мужчину к 6,5 года за призывы к ракетным ударам по РФ В Крыму мужчину признали виновным в призывах к ракетным ударам по России

Москва1 июл Вести.Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Республики Крым по делу о призывах к совершению ракетных ударов по территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, под судом находился 55-летний Руслан Усеинов. Его приговорили к 6,5 года заключения.

Южный окружной военный суд признал Усеинова Руслана Хайсеровича виновным в предъявленном обвинении написано в публикации

Назначенный ему срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Мужчина оказался фигурантом уголовного дела за оставленный комментарий в одном из интернет-сообществ.