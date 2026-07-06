Житель Калуги приговорен к трем годам за призывы атаковать Кремлевский дворец

Жителя Калуги приговорили к трем годам за призывы к теракту в Кремлевском дворце Житель Калуги приговорен к трем годам за призывы атаковать Кремлевский дворец

Москва6 июл Вести.К трем годам заключения в колонии приговорили жителя Калуги, призывавшего атаковать Большой Кремлевский дворец ракетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Отмечается, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима цитирует пресс-службу УФСБ агентство

Также осужденного на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.