Суд приговорил жителя Кубани к 3 годам за призывы нанести по России ядерный удар

Призывал нанести ядерный удар по РФ: суд вынес приговор за оправдание терроризма Суд приговорил жителя Кубани к 3 годам за призывы нанести по России ядерный удар

Москва30 апр Вести.Южный окружной военный суд приговорил жителя Кубани Егора Прасова к 3 годам колонии за призывы к ядерному удару по России, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

Подсудимый был признан виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.

Суд установил, что Прасов в октябре 2023 года разместил в соцсетях комментарий, содержащий призывы к нанесению ядерного удара по территории России. Публикация была доступна неограниченному кругу пользователей.

Было возбуждено уголовное дело. Расследование проводили сотрудники УФСБ России по краю.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима отмечается в публикации

Осужденному также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и страниц в информационно-телекоммуникационных сетях в течение 2 лет.

Использованный при совершении преступления мобильный телефон изъят и обращен в доход государства.