В Калужской области мужчину приговорили к семи годам за призывы к экстремизму

Жителя Калужской области приговорили к семи годам за оправдание терроризма В Калужской области мужчину приговорили к семи годам за призывы к экстремизму

Москва8 июн Вести.Жителя Калужской области осудили за призывы к экстремизму и оправдание террористической деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Мужчину приговорили к семи годам заключения.

Второй Западный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима цитирует пресс-службу агентство

Также осужденный лишен права заниматься администрированием сайтов в течение следующих трех лет.

По имеющимся данным, мужчина написал ряд комментариев противоправного содержания в одном из мессенджеров. Он публично оправдывал ракетный удар украинских боевиков и призывал к осуществлению экстремистской деятельности, а также к уничтожению Крымского моста. Свою вину осужденный полностью признал.