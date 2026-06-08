Москва8 июнВести.Жителя Калужской области осудили за призывы к экстремизму и оправдание террористической деятельности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
Мужчину приговорили к семи годам заключения.
Второй Западный окружной военный суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режимацитирует пресс-службу агентство
Также осужденный лишен права заниматься администрированием сайтов в течение следующих трех лет.
По имеющимся данным, мужчина написал ряд комментариев противоправного содержания в одном из мессенджеров. Он публично оправдывал ракетный удар украинских боевиков и призывал к осуществлению экстремистской деятельности, а также к уничтожению Крымского моста. Свою вину осужденный полностью признал.