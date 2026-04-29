Хакасец осужден за призыв помогать ВСУ и оправдание теракта на Крымском мосту Житель Хакасии получил 11 лет за призыв помогать ВСУ и оправдание теракта

Москва29 апр Вести.Второй Восточный окружной военный суд назначил жителю Республики Хакасия наказание в виде 11 лет колонии строгого режима за приготовление к подстрекательству граждан Российской Федерации к государственной измене, публичное оправдание терроризма и преступление против государственной власти, сообщила пресс-служба инстанции в мессенджере МАХ.

Приговор в отношении Шоваа Хертека вынесли 20 апреля.

Хертек … в июне 2023 года в своем персональном аккаунте социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в Российской Федерации) размещал публикации и комментарии, побуждающие к перечислению денежных средств Украине и ВСУ для деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации отметили в сообщении

Позже осужденный вступил в диалог с пользователем С. И начал склонять того к перечислению денег ВСУ, от чего С. отказался.

В октябре 2022 года и январе 2023 года в той же соцсети Хертек разместил публикации, в которых содержалось оправдание терактов ВСУ на Крымском мосту и Макеевке ДНР.

Суд по совокупности преступлений назначил Хертеку 11 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок 3 года, и с ограничением свободы на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.