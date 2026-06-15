Москва15 июн Вести.Житель Камчатского края 41 года получил 2 года 6 месяцев колонии-поселения за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ и действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Следствием и судом установлено, что осужденный размещал в открытом доступе социальной сети материалы, содержащие заведомо ложную информацию, направленную на подрыв доверия к вооруженным силам РФ и государственным органам России. Кроме того, он публиковал сообщения, направленные на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, а также на унижение достоинства граждан по признакам национальности, языка и происхождения отметили в сообщении

Кроме основного наказания, суд запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, а также с размещением обращений и иных материалов в интернете на 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.