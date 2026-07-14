Ранее судимый камчадал получил 4,5 года колонии за то, что ударил полицейских

Житель Камчатки осужден за оскорбления и рукоприкладство в отношении полицейских Ранее судимый камчадал получил 4,5 года колонии за то, что ударил полицейских

Москва14 июл Вести.Наказание в виде 4 лет 6 месяцев колонии строгого режима получил 38-летний ранее судимый житель Петропавловска-Камчатского за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщила пресс-служба прокуратуры края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что в апреле текущего года нетрезвый подсудимый устроил дебош в подъезде своего дома: стучал в двери, распивал спиртное. Соседи вызвали полицейских, которые сопроводили фигуранта в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования, где он в присутствии медиков продолжил сквернословить, проявлять агрессию, препятствовал проведению процедуры. На законные требования стража порядка прекратить непристойное поведение дважды ударил его отметили в пресс-службе

Мужчина на суде пояснил, что был не согласен с действиями сотрудников полиции по его задержанию, поэтому так себя повел. Вину он не признал.

Учитывая, что осужденный ранее был судим, ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.