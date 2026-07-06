Житель Владивостока осужден за хулиганство с применением насилия Полтора года получил житель Владивостока за избиение незнакомой женщины

Москва6 июл Вести.Один год и шесть месяцев исполнительных работ получил 56-летний житель Владивостока за хулиганство с применением насилия, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в мессенджере МАХ.

Судом установлено, что 13.04.2025 в ночное время мужчина, находясь общественном месте - в подъезде жилого дома №17А по ул. Борисенко во Владивостоке, используя малозначительный повод, нанес ранее незнакомой жительнице дома удары по телу, от чего она упала и испытала физическую боль отметили в пресс-службе

Суд квалифицировал действия подсудимого как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу и совершенное с применением насилия к гражданину.