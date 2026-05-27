Двое полицейских в Приморье получили по 4,5 года за избиение гражданина

Москва27 мая Вести.Двое сотрудников МО МВД России "Дальнегорский" получили по 4 года 6 месяцев колонии общего режима каждый за избиение задержанного, сообщила объединенная пресс-служба судов Приморского края в мессенджере МАХ.

Приговор был вынесен Дальнегорским районным судом 27 мая.

… в конце декабря 2024 года в отдел полиции МО МВД России "Дальнегорский" поступило сообщение о совершенном преступлении на территории одного из предприятий г. Дальнегорска. В ходе проверки по сообщению о преступлении в отдел полиции доставлялся гражданин, во время опроса которого между ним и двумя полицейскими произошел словесный конфликт, в ходе чего сотрудники нанесли гражданину несколько ударов в область ноги, в том числе в область головы. Поскольку причастность к совершенному преступлению данного гражданина не подтвердилась, он был отпущен домой отметили в пресс-службе

Покинув отдел полиции, мужчина отправился в больницу, где у него зафиксировали телесные повреждения - гематому левого глаза. По возвращении домой его жена сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

Полицейские свою вину не признали, однако их виновность установлена в суде. Помимо назначения реального срока, суд лишил их права занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года.