Трое полицейских в Дагестане получили по 6 лет колонии за гибель участника СВО Суд в Дагестане приговорил полицейских к шести годам за смерть участника СВО

Москва16 мая Вести.Суд в Махачкале приговорил троих сотрудников полиции к шести годам лишения свободы каждого по делу о смерти участника специальной военной операции в отделе внутренних дел. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Судья Советского районного суда города Махачкалы вынес приговор троим сотрудникам полиции, обвиняемым по делу об убийстве участника СВО Ахмеда Джабраилова в Советском отделе полиции Махачкалы. Каждый из них получил по 6 лет лишения свободы написал Хадулаев

Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщали, что 9 июля 2024 года в отделе полиции по Советскому району Махачкалы скончался 48-летний местный житель, доставленный за нарушение общественного порядка. Хадулаев уточнял, что погибший Ахмед Джабраилов был участником СВО — эту информацию позже подтвердили и в СК России. По делу были арестованы трое сотрудников патрульно-постовой службы.

Согласно материалам дела, полицейские избили Джабраилова руками и ногами, а также применили электрошокер. Затем один из них коленями придавил лежащего на полу лицом вниз мужчину, весом своего тела сдавливая ему грудную клетку и живот, чем затруднил доступ воздуха. Это вызвало механическую асфиксию, которая привела к смерти потерпевшего.