Житель Приамурья осужден за нападение на инспекторов ПДН в гостях у знакомой

Москва23 мая Вести.Житель Райчихинска получил два года условно за нападение на инспекторов по делам несовершеннолетних, которые пришли с проверкой к его знакомой, у которой он был в гостях, сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области в мессенджере МАХ.

В ноябре 2025 года инспекторы ПДН пришли с проверкой сообщения о ненадлежащем исполнении гражданкой обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына к ней домой. В гостях у матери ребенка находился осужденный. Будучи нетрезвым, он начал высказывать недовольство приходом сотрудников правоохранительных органов.

… инспекторы объяснили основания визита и указали на необходимость осмотреть квартиру для установления бытовых условий проживания несовершеннолетнего. Мужчина повел себя агрессивно: снимая происходящее на камеру мобильного устройства, он стал прогонять представителей правоохранительных органов, толкнув одного инспектора, из-за чего та ударилась затылком о стену. После чего схватил другого сотрудника полиции за волосы и с силой потянул вниз к полу отметили в пресс-службе

Оба инспектора получили телесные повреждения.

Мужчина осужден по статье о применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей на два года условного срока с испытательным сроком 1 год. Также судом на него возложены дополнительные обязанности.

Приговор вступил в силу.