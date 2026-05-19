Москва19 маяВести.Архаринский районный суд приговорил местную жительницу, Гентову Т.К., к 80 тысячам рублей штрафа за нападение на сотрудника полиции при исполнении им должностных обязанностей, сообщила Пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в феврале текущего года. Сотрудник патрульно-постовой службы заметил пьяную женщину, лежащую на дороге в поселке Архара. Он решил доставить ее в отдел для составления протокола за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Гнетова отказалась сесть в служебный автомобиль, что стало дополнительным проявлением неповиновения законному требованию полицейского (ст. 19.3 КоАП РФ). После принудительной доставки в отдел женщина схватила полицейского за шею, причинив ему физическую боль и ссадину, пытаясь воспрепятствовать его законной деятельностиотметили в пресс-службе
По данным экспертизы, повреждение не причинило вреда здоровью полицейского. Подсудимая признала вину, раскаялась, активно содействовала раскрытию и расследованию. Отягчающим фактором стало совершение преступления в состоянии опьянения.