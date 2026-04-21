В Забайкалье девушку осудили за применение насилия в отношении полицейских

Москва21 апр Вести.В Забайкальском крае 30-летней жительницы Перми осуждена за применение насилия в отношении полицейских, сообщается в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что в ноябре 2025 года нетрезвая девушка нарушала общественный порядок в пассажирском поезде, следовавшем из Владивостока в Пермь. Поэтому сотрудники транспортной полиции сняли ее с поезда на станции Могоча. Она оказала сопротивление стражам порядка и нанесла им несколько ударов в лицо, область груди и паха.

Она признана виновной применении насилия в отношении представителя власти отмечается в сообщении

Обвиняемая вину признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей.