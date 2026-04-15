В Амурской области женщину оштрафовали на 30 тысяч за критику власти в соцсетях

Москва15 апр Вести.Жительница Амурской области оштрафована на 30 тысяч рублей за резкую критику власти в социальных сетях. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Прокуратурой Сковородинского района проведена проверка по факту совершения местной жительницей действий, направленных на негативную оценку органов, осуществляющих государственную власть в Российской Федерации говорится в публикации надзорного ведомства

По данным прокуратуры, в июле 2025 года 39-летняя женщина разместила в соцсетях комментарии, содержащие негативную оценку деятельности государственных органов, в том числе с использованием нецензурной лексики.

В отношении фигурантки возбудили административное дело по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме оскорбление человеческого достоинства и явное неуважение к обществу, государству и органам власти).

Сковородинский районный суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило.