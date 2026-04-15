Москва15 апрВести.Жительница Амурской области оштрафована на 30 тысяч рублей за резкую критику власти в социальных сетях. Об этом сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Прокуратурой Сковородинского района проведена проверка по факту совершения местной жительницей действий, направленных на негативную оценку органов, осуществляющих государственную власть в Российской Федерацииговорится в публикации надзорного ведомства
По данным прокуратуры, в июле 2025 года 39-летняя женщина разместила в соцсетях комментарии, содержащие негативную оценку деятельности государственных органов, в том числе с использованием нецензурной лексики.
В отношении фигурантки возбудили административное дело по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ (распространение в интернете информации, выражающей в неприличной форме оскорбление человеческого достоинства и явное неуважение к обществу, государству и органам власти).
Сковородинский районный суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.
Решение в законную силу не вступило.