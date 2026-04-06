В Кирове мужчине назначили условный срок за истязание жены и пасынка

Москва6 апр Вести.В Кирове суд вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя, признанного виновным в истязании и угрозе убийством в отношении его жены и несовершеннолетнего пасынка. Как сообщает СУ СК России по региону, мужчине назначено наказание в виде условного срока.

В Кирове осужден мужчина, истязавший супругу и ее несовершеннолетнего ребенка… Назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года говорится в Telegram-канале ведомства

Также подсудимого обязали выплатить компенсацию в размере 350 тысяч рублей.

Согласно материалам уголовного дела, фигурант регулярно избивал супругу и ее ребенка, нанося удары по голове и телу. Кроме того, женщине он заявлял, что расправится с ней. Истязания длились с декабря 2023-го по март 2025 года.