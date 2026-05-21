Житель Тамбовской области, избивавший сына и пасынка, осужден на 4 года колонии

Москва21 мая Вести.Житель Тамбовской области, регулярно истязавший своих сына и пасынка, осужден на 4 года колонии. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Фигурант, осознавая, что дети в силу возраста находятся в беспомощном состоянии и не способны самостоятельно защитить себя и оказать сопротивление, систематически применял к ним недопустимые методы воспитания, влекущие физические и нравственные страдания.

О преступлении стало известно в рамках проведения проверки после исчезновения одного из подростков. Когда юношу нашли, он объяснил, почему не хочет возвращаться домой. Проведенное медицинское освидетельствование также подтвердило показания мальчика.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю, осужденному … [по] ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание двоих несовершеннолетних. — Ред.)… [Мужчине] назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

О состоянии второго пострадавшего мальчика не уточняется.