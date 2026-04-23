Брянский суд вынес приговор за половые преступления против несовершеннолетних

Виновный в преступлениях против половой неприкосновенности осужден на 24 года

Москва23 апр Вести.В Брянске областной суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя Брянской области. Мужчина признан виновным в преступлениях против половой неприкосновенности, сообщил Telegram-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

Как установил суд, фигурант дела в течение трех лет совершал половые преступления в отношении детей 2-летнего, 4-летнего, 6-летнего, 7-летнего, 8-летнего и 15-летнего возраста: вовлекал их в интимные отношения друг с другом, принуждал участвовать в изготовлении порнографических материалов. Также обвиняемый совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний виновному назначено окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима… говорится в сообщении

Также виновному назначены принудительные меры медицинского характера по месту отбывания наказания. В пользу потерпевших взыскано более 5,5 млн рублей.