Педофила в Хабаровске приговорили к 24 годам колонии за изнасилование падчерицы

Насильник падчерицы из Хабаровска приговорен к 24 годам колонии Педофила в Хабаровске приговорили к 24 годам колонии за изнасилование падчерицы

Москва8 июн Вести.Житель Хабаровска, насиловавший падчерицу на протяжении 5 лет, приговорен к 24 годам колонии и принудительному лечению у психиатра, сообщается в MAX-канале судов региона.

Установлено, что с сентября 2020 года по октябрь 2025 года мужчина насиловал свою падчерицу 2013 года рождения​​​, угрожал ей самоубийством и шантажировал ее.

Суд назначил подсудимому 24 лет в исправительной колонии строгого режима отмечается в сообщении

В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Фигуранту назначено принудительное лечение у психиатра.