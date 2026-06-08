Москва8 июнВести.Житель Хабаровска, насиловавший падчерицу на протяжении 5 лет, приговорен к 24 годам колонии и принудительному лечению у психиатра, сообщается в MAX-канале судов региона.
Установлено, что с сентября 2020 года по октябрь 2025 года мужчина насиловал свою падчерицу 2013 года рождения, угрожал ей самоубийством и шантажировал ее.
Суд назначил подсудимому 24 лет в исправительной колонии строгого режимаотмечается в сообщении
В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Фигуранту назначено принудительное лечение у психиатра.