Житель Брянской области осужден на 8,5 лет за сексуальное насилие над подростком

Житель Брянской области осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетней Житель Брянской области осужден на 8,5 лет за сексуальное насилие над подростком

Москва27 июл Вести.Житель Брянской области осужден на 8,5 лет колонии за сексуальное насилие и развратные действия в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Как установлено, осенью 2025 года мужчина, находясь в салоне своего автомобиля, дважды совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней знакомой, а также отправил в мессенджере файлы порнографического содержания.

Таким образом, 24-летний житель признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к потерпевшей), ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет) и п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение через интернет порнографических материалов среди несовершеннолетних).

Суд приговорил виновного к наказанию в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних.