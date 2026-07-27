Москва27 июлВести.Житель Брянской области осужден на 8,5 лет колонии за сексуальное насилие и развратные действия в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Как установлено, осенью 2025 года мужчина, находясь в салоне своего автомобиля, дважды совершил действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней знакомой, а также отправил в мессенджере файлы порнографического содержания.
Таким образом, 24-летний житель признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия к потерпевшей), ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16 лет) и п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение через интернет порнографических материалов среди несовершеннолетних).
Суд приговорил виновного к наказанию в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцевговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних.