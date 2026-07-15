Житель Иркутской области осужден на 16 лет за спаивание подростков За спаивание несовершеннолетних жителя Байкальска приговорили к 16 годам

Москва15 июл Вести.В Иркутске суд вынес приговор 25‑летнему жителю Байкальска, которого признали виновным в вовлечении подростков в систематическое употребление алкоголя. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Подсудимый, используя доверительные отношения с младшим братом и другими несовершеннолетними предложил употребить им алкогольную и спиртосодержащую продукцию, которую они совместно распили, находясь у него квартире в г. Байкальске говорится в сообщении

В другой день обвиняемый опять купил спиртное, привез его в СНТ "Горный Байкал" и передал подросткам, которые выпили его в тот же день. Именно эта цепочка событий оказалась связана с чудовищной трагедией. В ночь на 28 мая 2025 года в частном доме в том же СНТ "Горный Байкал" произошел пожар. На месте ЧП нашли тела пятерых подростков. По версии следствия, группа несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет праздновала день рождения и употребляла алкоголь. В какой‑то момент один из сверстников напал на остальных с ножом: он убил четверых и ранил еще четверых. Предположительно, после нападения подозреваемый поджег дом и погиб в огне.

Обвиняемого в спаивании подростков мужчину также признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности, совершенных в 2023–2024 годах.

Суд согласился с позицией прокурора и назначил наказание: 16 лет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься определенной деятельностью.