В Иркутске вынесли приговор за ложный донос о преступлении

Москва6 апр Вести.Суд в Иркутске признал виновным мужчину, который совершил ложный донос о преступлении, сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по Иркутской области.

По информации следствия, 30-летний мужчина находился в штрафном изоляторе в июле 2025 года. В период пребывания в камере он из личной неприязни нанес себе травмы, а позже заявил, что силу к нему применили сотрудники ФСИН.

В ходе расследования уголовного дела по заявлению мужчины факт превышения должностных полномочий подтверждения не нашел заявили в СК

Обвиняемого приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима.