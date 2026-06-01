В Иркутске на 3 года осужден пособник автоподставщиков

Суд вынес приговор пособнику автоподставщиков в Иркутске В Иркутске на 3 года осужден пособник автоподставщиков

Москва1 июн Вести.В Иркутске осужден мужчина, признанный виновным в пособничестве мошенникам. Как сообщает региональная прокуратура, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (пособничество в мошенничестве в сфере страхования), ч. 2 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации)… Приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, летом 2022 года фигурант предоставил аферистам свой автомобиль Toyota Ist для инсценировки ДТП, за это ему заплатили порядка 10 тысяч рублей. После иномарку использовали в подставной аварии и получили страховые выплаты в размере более 700 тысяч.

Также установлено, что мужчина незаконно попал на территорию России, предъявив документы на другую фамилию. При этом ему запрещен въезд в РФ до ноября 2029 года.