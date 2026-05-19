Москва19 маяВести.В Иркутской области вынесен приговор организатору финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 250 человек. За три года мошенница похитила свыше 180 млн рублей у граждан, проживающих в 62 регионах России. Об этом в мессенджере МАХ сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Моими коллегами из Главного следственного управления МВД России по Иркутской области установлено, что злоумышленница разработала мошенническую схему. Она состояла в получении денежных средств от граждан при заключении договоров оказания услуг по приобретению имущества, которые фактически носили характер займа денежных средств под процентыговорится в сообщении
Суд приговорил женщину к тюремному заключению сроком на 12 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также для возмещение ущерба на имущество обвиняемой наложен арест стоимостью 64 млн рублей.