Суд в Иркутской области вынес приговор по делу о финансовой пирамиде Организатор финансовой пирамиды получила 12 лет за хищение 180 млн рублей

Москва19 мая Вести.В Иркутской области вынесен приговор организатору финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 250 человек. За три года мошенница похитила свыше 180 млн рублей у граждан, проживающих в 62 регионах России. Об этом в мессенджере МАХ сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Моими коллегами из Главного следственного управления МВД России по Иркутской области установлено, что злоумышленница разработала мошенническую схему. Она состояла в получении денежных средств от граждан при заключении договоров оказания услуг по приобретению имущества, которые фактически носили характер займа денежных средств под проценты говорится в сообщении

Суд приговорил женщину к тюремному заключению сроком на 12 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также для возмещение ущерба на имущество обвиняемой наложен арест стоимостью 64 млн рублей.