Директор студгородка в Иркутске получила 3,5 года за хищение 23 млн рублей

Москва15 мая Вести.Свердловский районный суд Иркутска приговорил к 3,5 годам колонии общего режима директора студенческого городка Иркутского государственного университета путей и сообщения по статье о мошенничестве. Суд посчитал, что обвиняемая нанесла вузу ущерб на сумму свыше 23 млн рублей, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

С 2001 по 2019 годы женщина фиктивно трудоустроила на разные должности восемь человек. Заработную плату за их работу она присваивала себе. С 2020 по 2023 годы фигурантка заселяла студентов в общежития без официального оформления, похищая оплату проживания.

В результате транспортному университету был причинен ущерб на общую сумму свыше 23 млн рублей. В целях его возмещения на имущество обвиняемой наложен арест отметили в пресс-службе

Помимо заключения, обвиняемую обязали выплатить штраф в размере 420 тысяч рублей.