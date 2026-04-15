В Дагестане осужден организатор криптопирамиды, похитивший более 585 млн рублей

Москва15 апр Вести.Ленинский районный суд Махачкалы приговорил уроженца Ленинграда к 4 годам лишения свободы за организацию финансовой пирамиды с причинением потерпевшим ущерба на сумму более 585 миллионов рублей, сообщает прокуратура Республики Дагестан.

Подсудимый был признан виновным в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества.

Как установил суд, мужчина в 2019-2022 годах, действуя в составе организованной группы, создал виртуальную финансовую пирамиду, которую презентовал как криптопроект. Участники группы привлекали деньги граждан, обещая им сверхвысокий доход от инвестирования в токен, который не имел реальной ценности. Выплаты же производились исключительно за счет средств новых вкладчиков. В числе потерпевших оказались жители Дагестана и других российских регионов.

С учетом позиции государственного обвинителя осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима говорится в публикации республиканской прокуратуры в мессенджере MAX

Мужчина был взят под стражу в зале суда.

Уголовные дела в отношении других соучастников преступлений выделены в отдельные производства.