Предприниматель Гагик Гулакян присвоил сумму в более чем 4,2 миллиарда рублей. Он сделал это с неустановленными соучастниками, сообщает ТАСС.

Ему вменяется незаконная банковская деятельность организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.

Извлечен доход в особо крупном размере, а именно в суммах 315 684 282, 35 рублей и 184 012 135,19 дирхама ОАЭ, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению написано в публикации

Гугакян был задержан 9 апреля.

Незадолго до этого он дал показания на криптоблогера Битмаму, в отношении которого было возбуждено дело.