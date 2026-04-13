Москва13 апр Вести.Лица, задействованные в криптовалютных операциях, фактически являются современными менялами. Об этом ИС "Вести" заявил управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.

Фактически это меняла на современный лад. Деньги сдавались в одной стране и появлялись в другой стране в другой валюте. Между ними была криптовалютная транзакция. Скажем так, перевозилась просто флешка сказал он

Ранее Гагик Гулакян, бывший бизнес-партнер криптоблогера Валерии Федякиной (Битмама), рассказал, как происходили сделки.

Есть у меня люди, которые работают на бронемашинах - приезжают, забирают кэш, привозят ей [Федякиной] в офис. Денежки отдаешь здесь, в Дубае получаешь… Валерия Федякина предложила мне проект по покупке нефти. Давай, говорит, мы сами будем покупать, сами будем экспортировать и сами будем продавать. На этот проект она у меня попросила почти 8 млн долларов изначально вложить сообщал он

На прошлой неделе бизнесмен Гулакян, по заявлению которого в отношении Битмамы было заведено дело о мошенничестве, был задержан по обвинению в незаконной банковской деятельности.