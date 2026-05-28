Москва28 маяВести.Мосгорсуд признал законным приговор криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, осужденной за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.
Суд отменил приговор Федякиной лишь в части арестованных активов и направил материалы в первую инстанцию для принятия нового решения.
В июне прошлого года Пресненский суд Москвы осудил Федякину за махинации с криптовалютой - она предлагала инвесторам вложения с высокой доходностью, но их средства присваивала себе. Ущерб от действий мошенницы оценили в 2,2 млрд рублей.
Суд приговорил фигурантку к 7 годам колонии общего режима и постановил взыскать с нее порядка 2,2 млрд рублей в пользу потерпевших, в том числе за счет ее арестованных счетов и активов.
При этом судья не стал применять в отношении Федякиной отсрочку наказания до исполнения ее дочери 14 лет. Также сообщалось, что женщину арестовали на шестом месяце беременности, в СИЗО она родила дочку.
Свою вину Федякина не признает и считает, что сама стала жертвой мошенников.
Накануне сообщалось, что криптоблогер стала фигуранткой нового дела о незаконной банковской деятельности.