Приговор криптоблогеру Битмаме, осужденной за мошенничество, вступил в силу Суд оставил в силе приговор криптоблогеру Битмаме, осужденной за мошенничество

Москва28 мая Вести.Мосгорсуд признал законным приговор криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, осужденной за мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Суд отменил приговор Федякиной лишь в части арестованных активов и направил материалы в первую инстанцию для принятия нового решения.

В июне прошлого года Пресненский суд Москвы осудил Федякину за махинации с криптовалютой - она предлагала инвесторам вложения с высокой доходностью, но их средства присваивала себе. Ущерб от действий мошенницы оценили в 2,2 млрд рублей.

Суд приговорил фигурантку к 7 годам колонии общего режима и постановил взыскать с нее порядка 2,2 млрд рублей в пользу потерпевших, в том числе за счет ее арестованных счетов и активов.

При этом судья не стал применять в отношении Федякиной отсрочку наказания до исполнения ее дочери 14 лет. Также сообщалось, что женщину арестовали на шестом месяце беременности, в СИЗО она родила дочку.

Свою вину Федякина не признает и считает, что сама стала жертвой мошенников.

Накануне сообщалось, что криптоблогер стала фигуранткой нового дела о незаконной банковской деятельности.