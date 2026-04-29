Москва29 апр Вести.Суд в Москве 12 мая рассмотрит жалобу защиты на арест инвестора Гагика Гулакяна, по заявлению которого в отношении Валерии Федякиной (Битмама) ранее было возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат арестованного Иван Миронов.

На 12 мая назначено рассмотрение жалобы на постановление об избрании Гулакяну меры пресечения в виде заключения под стражу сказал собеседник агентства

Гулакяна ранее обвинили в незаконной банковской деятельности. Вину он не признал. Он проходил потерпевшим по делу блогера Валерии Федякиной, которой он передал более 6,7 млрд рублей для получения дохода от инвестирования. Но так как деньги обратно не получил, обратился в полицию.

Уголовное дело в отношении Федякиной было возбуждено по заявлению Гулакяна. Блогер предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, после чего средства пропадали. Женщину арестовали на шестом месяце беременности, она родила ребенка в СИЗО. В июне 2025 года была приговорена к 7 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас ее дочка содержится вместе с матерью.

Свою вину Федякина не признала, сообщив, что сама стала жертвой мошенников. Приговор она обжаловала, суд в Москве продолжит рассматривать ее жалобу 28 мая.