Москва31 июл Вести.Государственный обвинитель в ходе прений сторон в Гагаринском районном суде Москвы запросил для блогера Валерии Чекалиной помимо шестилетнего условного срока штраф в размере 1,2 миллиарда рублей. Об этом ТАСС сообщил участник процесса, который проходит в закрытом режиме.

Также прокурор настаивает на запрете для Лерчек администрировать сайты.

Отмечается, что Чекалина не признала вину в совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов.

Вынесение приговора должно состояться во второй половине дня 31 июля.