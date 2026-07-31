Москва31 июл Вести.Гособвинитель запросил для блогера Валерии Чекалиной шесть лет лишения свободы условно по делу о выводе денежных средств на счета в ОАЭ, сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Отмечается, что свою вину Лерчек в инкриминируемом преступлении не признала.

В прениях сторон государственные обвинители попросили суд признать подсудимую Чекалину виновной по предъявленному обвинению и, принимая во внимание ее роль в совершении преступных действий, данные о ее личности, назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы сказал собеседник агентства

Суд после прений сторон выслушает последнее слово Чекалиной и удалится в совещательную комнату для вынесения приговора. Его оглашение планируется во второй половине дня 31 июля.