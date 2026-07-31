Москва31 июлВести.Гагаринский районный суд Москвы назначил блогеру Валерии Чекалиной 5 лет условно, признав ее виновной в незаконных валютных операциях, сообщил ТАСС участник процесса.
Блогер не признала вину в инкриминируемом преступлении.
Чекалиной назначено наказание в виде 5 лет условно со штрафом в размере более 765 миллионов рублей сказалсобеседник агентства
Также ей на три года запрещено продвигать свой бренд в интернете.
Кроме того, суд сохранил арест ее имущества.
Судебный процесс по делу Чекалиной был приостановлен из-за ее онкологического заболевания. Согласно представленному ответу из ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" блогер прошла курс химиотерапии, однако медицинских противопоказаний для явки блогера в суд не было. Процесс был возобновлен 30 июля.