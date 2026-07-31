Блогера Лерчек приговорили к пяти годам условно Суд приговорил Лерчек к пяти годам условно

Москва31 июл Вести.Гагаринский районный суд Москвы назначил блогеру Валерии Чекалиной 5 лет условно, признав ее виновной в незаконных валютных операциях, сообщил ТАСС участник процесса.

Блогер не признала вину в инкриминируемом преступлении.

Чекалиной назначено наказание в виде 5 лет условно со штрафом в размере более 765 миллионов рублей сказал собеседник агентства

Также ей на три года запрещено продвигать свой бренд в интернете.

Кроме того, суд сохранил арест ее имущества.

Судебный процесс по делу Чекалиной был приостановлен из-за ее онкологического заболевания. Согласно представленному ответу из ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" блогер прошла курс химиотерапии, однако медицинских противопоказаний для явки блогера в суд не было. Процесс был возобновлен 30 июля.