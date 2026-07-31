Москва31 июл Вести.Во время заседания в Гагаринском районном суде блогер Валерия Чекалина (Лерчек), попросила не назначать ей штраф, так как у нее нет денег на его оплату. Кроме того, блогер не признала вину в свершении незаконных валютных операций, сообщает ТАСС.

Лерчек также попросила в случае назначения ей наказания не назначать штраф в том размере, о котором попросило в прениях сторон гособвинение, так как у нее не осталось накоплений и нет ничего из недвижимости, которую можно было продать говорится в сообщении

Также на заседании Чекалина заявила о том, что ей было неизвестно о договоренностях между ее бывшим мужем и его бизнес-партнером Вишняком, который дал признательные показания в рамках уголовного дела блогера. Подсудимая рассказала, что она не лезла в дела мужчин, так как полностью им доверяла.

Ранее сообщалось, что прокурор, кроме шестилетнего условного срока, запросил для блогера Валерии Чекалиной штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.