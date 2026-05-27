Москва27 мая Вести.Криптоблогер Битмама (Валерия Федякина), уже осужденная на семь лет колонии по обвинению в мошенничестве, также теперь стала фигуранткой дела о незаконной банковской деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Федякиной вменяется участие в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы заявил собеседник журналистов

По его словам, оборот по данной незаконной деятельности оценивается, предположительно, в 4 млрд рублей.

В материале агентства также сказано, что следственные органы подали ходатайство в суд об аресте Валерии Федякиной. Уточняется, что в настоящее время Битмама в следственном изоляторе дожидается решения Мосгорсуда по делу о мошенничестве.

Ранее был арестован инвестор Гагик Гулакян, после заявления которого в сентябре 2023 года было возбуждено дело против Битмамы.

Криптоблогера Битмаму арестовали осенью 2023 года и отправили СИЗО, несмотря на то, что на тот момент она была на шестом месяце беременности. В январе 2024-го она родила дочь. Блогера приговорили к семи годам по делу о мошенничестве в июне 2025-го, также суд постановил взыскать с нее 2,2 млрд рублей. Сама Валерия Федякина вину не признала: по ее версии, она сама стала жертвой аферистов. Блогер обжаловала приговор, рассмотрение продолжится Мосгорсудом 28 мая.

В январе прошлого года СМИ сообщали, что Битмама находится в СИЗО вместе с ребенком. Оттуда по достижении трех лет девочку могут передать органам опеки.