Потерпевший по делу Битмамы инвестор Гулакян останется в СИЗО до 7 июля

Суд оставил в СИЗО до 7 июля потерпевшего по делу блогера Битмамы Потерпевший по делу Битмамы инвестор Гулакян останется в СИЗО до 7 июля

Москва4 июн Вести.Инвестор Гагик Гулакян, ранее проходивший потерпевшим по делу блогера Битмамы (Валерия Федякина), останется в СИЗО до 7 июля, решил Замоскворецкий суд Москвы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Гулакяна.

Гулакяна ранее обвинили в незаконной банковской деятельности. Вину он не признал.

Суд постановил продлить срок содержания под стражей на один месяц, то есть до 7 июля отметил представитель защиты

Уголовное дело в отношении Федякиной было возбуждено по заявлению Гулакяна. Блогер предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, после чего средства пропадали. Женщину арестовали на шестом месяце беременности, она родила ребенка в СИЗО. В июне 2025 года была приговорена к 7 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере.

Мосгорсуд 28 мая 2026 года признал законным приговор криптоблогеру.