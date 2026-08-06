Лерчек будет под запретом определенных действий до вступления приговора в силу Арест имущества блогера Лерчек сохранен для обеспечения выплаты штрафа

Москва6 авг Вести.Запрет определенных действий установлен для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) до вступления в силу приговора, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд Москвы назначил блогеру Валерии Чекалиной 5 лет условно со штрафом в размере более 765 миллионов рублей, признав ее виновной в незаконных валютных операциях. Блогер не признала вину в инкриминируемом преступлении.

Мера пресечения в отношении Чекалиной B. В. в виде запрета определенных действий оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу отметили в документах

Также из материалов дела следует, что арест, наложенный судом на имущество Чекалиной, сохранен с целью исполнения наказания в виде штрафа.