Москва6 авгВести.Запрет определенных действий установлен для блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) до вступления в силу приговора, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Ранее сообщалось, что Гагаринский районный суд Москвы назначил блогеру Валерии Чекалиной 5 лет условно со штрафом в размере более 765 миллионов рублей, признав ее виновной в незаконных валютных операциях. Блогер не признала вину в инкриминируемом преступлении.
Мера пресечения в отношении Чекалиной B. В. в виде запрета определенных действий оставлена без изменения до вступления приговора в законную силуотметили в документах
Также из материалов дела следует, что арест, наложенный судом на имущество Чекалиной, сохранен с целью исполнения наказания в виде штрафа.