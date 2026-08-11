Москва11 авг Вести.Апелляционную жалобу на приговор подала защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Чекалиной Константина Третьякова.

Защита обжаловала приговор Валерии Чекалиной приводятся в сообщении слова адвоката

При этом адвокат пояснил, что защита не имела возможности подать полноценную апелляционную жалобу, так как полный текст приговора до сих пор не готов.

Ранее сообщалось, что Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно, признав ее виновной по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов, и запретил в течение трех лет продвигать свой бренд в интернете. Также блогер должна заплатить штраф в 763,5 миллиона рублей.

Прокуратура не согласилась с вынесенным приговором и подала в суд краткое апелляционное представление.