Москва5 авг Вести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) пропустила одну из процедур из-за суда, из-за чего ее лечение пришлось корректировать. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник из окружения блогера.

Валерия Чекалина из-за суда пропустила таргетную терапию, график лечения нарушать нельзя, и теперь ей срочно корректируют план лечения цитирует собеседника издание

31 июля Лерчек приговорили к пяти годам условно и штрафу за незаконный вывод 250 миллионов рублей из России. Решение суда не устроило ни одну из сторон – прокуратура заявила, что собирается добиться ужесточения наказания, сама Чекалина также планирует обжаловать приговор.