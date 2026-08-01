Москва1 авг Вести.Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) собирается обжаловать приговор, по которому она осуждена условно на пять лет и должна выплатить многомилионный штраф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Константина Третьякова.

Она написала расписку в суд и указала, что будет обжаловать этот приговор. Адвокаты сказали, что еще обсудят этот момент с ней, но пока намерение у Чекалиной подать апелляцию есть приводятся в сообщении слова адвоката

Ранее сообщалось, что Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно, признав ее виновной в незаконных валютных операциях, и запретил в течение трех лет продвигать свой бренд в интернете. Также блогер должна заплатить штраф в 765 миллионов рублей.