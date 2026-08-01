За неуплату штрафа блогера Лерчек не приговорят к реальному сроку Адвокат рассказал о рисках неуплаты штрафа Валерией Чекалиной

Москва1 авг Вести.В случае неуплаты штрафа, блогера Лерчек (Валерию Чекалину) не приговорят к реальному сроку. Штраф взыщут приставы в рамках исполнительного производства как обычный долг, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

О замене штрафа Валерии на реальное лишение свободы речь не идет, поскольку штраф назначен как дополнительное наказание, а не основное. В соответствии со статьей 32 УИК РФ в такой ситуации судебный пристав-исполнитель производит взыскание штрафа в принудительном порядке, то есть, как обычный долг приводятся в сообщении слова адвоката

В пятницу, 31 июля, Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и оштрафовал на 765 миллиона рублей. Блогер заявила, что собирается обжаловать приговор.